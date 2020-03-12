Володин раскритиковал кампанию против Терешковой

"Их волнует в основном один вопрос. Этот вопрос связан с поправкой Валентины Владимировны Терешковой. Других вопросов нет. Они не хотят, чтобы наша страна была сильной, и развитие нашей страны они видят в том, что сохраняется возможность у Владимира Владимировича Путина избраться президентом после 2024 года", — сказал спикер.