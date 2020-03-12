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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T17:30+0300
https://ria.ru/20200312/1568488624.html
Володин раскритиковал кампанию против Терешковой
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РИА Новости

Володин раскритиковал кампанию против Терешковой

13:50 12.03.2020 (обновлено: 17:30 12.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об "оголтелой кампании", развернувшейся против Валентины Терешковой после того, как она предложила поправку в Конституцию.
Предложение Терешковой касалось того, чтобы число президентских сроков отсчитывалось по новой с момента принятия обновленной Конституции. На пленарном заседании Госдумы Володин отметил, что зарубежные СМИ необъективно рассказывают об изменениях в Основной закон.

"Их волнует в основном один вопрос. Этот вопрос связан с поправкой Валентины Владимировны Терешковой. Других вопросов нет. Они не хотят, чтобы наша страна была сильной, и развитие нашей страны они видят в том, что сохраняется возможность у Владимира Владимировича Путина избраться президентом после 2024 года", — сказал спикер.

Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 12:12Голосование по поправкам в Конституцию
Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну
По его мнению, кампания, развернувшаяся против Терешковой, направлена против России.

"Мы должны быть — призываю вас к этому — порядочными, быть патриотами, людьми, которые отдают себе отчет в том, что атаки, которые сегодня идут на Терешкову, — это атаки на нашу страну. Потому что она внесла то предложение, которое делает нашу страну сильнее", — подчеркнул Володин.

Он призвал коллег противостоять этим нападкам и защитить коллегу от лжи, "которая идет из-за рубежа".
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной думы
10 марта, 21:44Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперт прокомментировал поправку Терешковой о президентских сроках
В заключение спикер подчеркнул, что, исходя из существующих вызовов и угроз, преимущества России — это не нефть и газ.

"Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить", — сказал он.

Накануне Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект об изменении Конституции, в том числе с учетом поправки, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах. Теперь документ должен получить одобрение двух третей региональных парламентов. Часть из них уже поддержали его. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля.
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
10 марта, 17:51
Депутат Исаев прокомментировал предложение Терешковой по поправкам
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Обсудить 115
Голосование по поправкам в КонституциюВалентина ТерешковаГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
Популярные комментарии
"Мы должны быть - призываю вас к этому - быть порядочными, быть патриотами"... интересно ему самому не смешно?
12 марта, 14:07
Avangard Poseidonovich
2281910056
Сказочный патриот.
12 марта, 14:09
Виктор Сергеевич
1941811150
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