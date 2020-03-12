Володин раскритиковал кампанию против Терешковой

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об "оголтелой кампании", развернувшейся против Валентины Терешковой после того, как она предложила поправку в Конституцию.
Предложение Терешковой касалось того, чтобы число президентских сроков отсчитывалось по новой с момента принятия обновленной Конституции. На пленарном заседании Госдумы Володин отметил, что зарубежные СМИ необъективно рассказывают об изменениях в Основной закон.
"Их волнует в основном один вопрос. Этот вопрос связан с поправкой Валентины Владимировны Терешковой. Других вопросов нет. Они не хотят, чтобы наша страна была сильной, и развитие нашей страны они видят в том, что сохраняется возможность у Владимира Владимировича Путина избраться президентом после 2024 года", — сказал спикер.
По его мнению, кампания, развернувшаяся против Терешковой, направлена против России.
"Мы должны быть — призываю вас к этому — порядочными, быть патриотами, людьми, которые отдают себе отчет в том, что атаки, которые сегодня идут на Терешкову, — это атаки на нашу страну. Потому что она внесла то предложение, которое делает нашу страну сильнее", — подчеркнул Володин.
Он призвал коллег противостоять этим нападкам и защитить коллегу от лжи, "которая идет из-за рубежа".
В заключение спикер подчеркнул, что, исходя из существующих вызовов и угроз, преимущества России — это не нефть и газ.
"Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить", — сказал он.
Накануне Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект об изменении Конституции, в том числе с учетом поправки, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах. Теперь документ должен получить одобрение двух третей региональных парламентов. Часть из них уже поддержали его. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля.