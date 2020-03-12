В Югре собрали необходимые средства для лечения девочки с СМА

В среду семья сообщила на странице в поддержку ребенка в соцсети "ВКонтакте", что собрано 109 миллионов рублей, из которых около половины перевел благотворитель, пожелавший остаться неизвестным. Сырцева отмечала, что в общей сложности необходимо собрать 2,4 миллиона долларов.