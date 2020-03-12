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Число зараженных коронавирусом в Иране превысило десять тысяч человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Иране превысило десять тысяч человек

13:45 12.03.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 12 мар – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 10 тысяч, из них 429 со смертельным исходом, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.
"Со вчерашнего дня на сегодняшний удалось выявить 1075 случаев заражения коронавирусом, число зараженных возросло до 10 075. За сутки погибли 75 больных, всего жертв 429", - написал он в Twitter, приводя статистику по коронавирусу с 19 февраля.
По его словам, из более чем 10 тысяч зараженных 3276 человек поправились.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИранВ мире
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