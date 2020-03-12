Число зараженных коронавирусом в Иране превысило десять тысяч человек

"Со вчерашнего дня на сегодняшний удалось выявить 1075 случаев заражения коронавирусом, число зараженных возросло до 10 075. За сутки погибли 75 больных, всего жертв 429", - написал он в Twitter, приводя статистику по коронавирусу с 19 февраля.