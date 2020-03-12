В Карачаево-Черкесии депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию

ПЯТИГОРСК, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии рассмотрели и одобрили закон о поправке в Конституцию РФ, сообщается на сайте парламента.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
"Депутатский корпус проголосовал за внесение поправок в Конституцию РФ большинством голосов", - сказано в сообщении. В парламенте РИА Новости не смогли уточнить количественный разброс голосов.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.