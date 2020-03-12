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Мосгорсуд продлил арест обвиняемой в шпионаже Цуркан
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РИА Новости

Мосгорсуд продлил арест обвиняемой в шпионаже Цуркан

13:39 12.03.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковКарина Цуркан
Карина Цуркан
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Карина Цуркан. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе. Срок ареста продлен до 14 июня.
Цуркан предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж), ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Расследование дела было завершено в конце ноября прошлого года, сейчас Цуркан и адвокаты знакомятся с материалами.
Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.
Карина Цуркан в Московском городском суде. Архивное фото
9 ноября 2018, 14:55
Цуркан не знает, сколько денег у нее на счетах
Как рассказывал адвокат Иван Павлов, Цуркан обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. Цуркан себя виновной не считает.
Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".
Полиция в Китае
25 февраля, 06:40
В Китае гражданина Швеции осудили на 10 лет заключения за шпионаж
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Карина ЦурканАЭС "Аккую"Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Иван ПавловРумынияМолдавияТурцияОбщество
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