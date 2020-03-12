Депутаты Народного собрания Ингушетии одобрили поправки в Конституцию

НАЛЬЧИК, 12 мар – РИА Новости. Депутаты народного собрания Депутаты народного собрания Ингушетии в четверг одобрили закон о поправке в Конституцию России , сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

"На внеочередном заседании народного собрания в четверг присутствовали 28 из 31 депутата, трое отсутствовали по болезни. Постановление об одобрении закона о поправке к Конституции Российской Федерации принято единогласно", - сказал собеседник агентства.

"Сегодняшние поправки в конституцию страны нацелены на создание сильного, социально ориентированного государства", - привели в пресс-службе слова спикера регионального парламента Магамета Яндиева.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.