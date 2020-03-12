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Камчатский край
Камчатский край
2020-03-12T13:36+0300
https://ria.ru/20200312/1568487412.html
Служебные квартиры получили девять учителей из Камчатского края
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РИА Новости

Служебные квартиры получили девять учителей из Камчатского края

13:36 12.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мар - РИА Новости. Семьи девяти педагогов в Елизово – втором по численности населения городе края – переедут в новые квартиры, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
Жилье выделено в новом девятиэтажном доме, сданном в эксплуатацию в декабре 2019 года.
По информации пресс-службы краевого правительства, в собственность Елизовского района приобретены 17 квартир для педагогов, восемь из которых еще предстоит распределить по решению комиссии. Также весной этого года предусмотрена покупка 49 квартир для медиков.
"Мы договорились о том, что для работников бюджетной сферы города Елизово в этом году жилищная проблема будет решена. Первые учителя ключи получили. Сейчас в стадии оформления находятся документы для работников здравоохранения. В течение ближайших двух месяцев эта задача будет решена. Вообще еще порядка 60 квартир для бюджетников Елизова будут построены или приобретены в этом году", – процитировал собеседник агентства слова губернатора Владимира Илюхина.
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