Служебные квартиры получили девять учителей из Камчатского края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мар - РИА Новости. Семьи девяти педагогов в Елизово – втором по численности населения городе края – переедут в новые квартиры, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
Жилье выделено в новом девятиэтажном доме, сданном в эксплуатацию в декабре 2019 года.
По информации пресс-службы краевого правительства, в собственность Елизовского района приобретены 17 квартир для педагогов, восемь из которых еще предстоит распределить по решению комиссии. Также весной этого года предусмотрена покупка 49 квартир для медиков.
"Мы договорились о том, что для работников бюджетной сферы города Елизово в этом году жилищная проблема будет решена. Первые учителя ключи получили. Сейчас в стадии оформления находятся документы для работников здравоохранения. В течение ближайших двух месяцев эта задача будет решена. Вообще еще порядка 60 квартир для бюджетников Елизова будут построены или приобретены в этом году", – процитировал собеседник агентства слова губернатора Владимира Илюхина.