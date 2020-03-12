МИД предупредил россиян о непогоде в Германии и Египте

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян об "оранжевом" уровне метеоопасности в Германии и урагане в Египте.
"Германия - 12 марта на всей территории страны действует "оранжевый" уровень метеоопасности в связи с прохождением шторма "Ханна"; сильные порывы ветра; проливные дожди; возможны повреждения инфраструктуры", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
В Египте 12-14 марта действует метеопредупреждение в связи с прохождением урагана, ожидаются сильные порывы ветра и обильные осадки с градом, предупредили в ведомстве.