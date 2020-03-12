Госдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Как пояснил председатель комитета палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков, эта сделка разрешит конфликт интересов.
"Сейчас <...> Банк России, являясь и регулятором, и надзорным органом, одновременно входит в совет директоров Сбербанка. И соответственно, получается, что и регулирует и надзирает за тем институтом, которым владеет, с которым работает".
Центробанку принадлежит 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, что соответствует 50% плюс одна акция в уставном капитале.
10 марта, 19:53Минфин объяснил изменение цены сделки по Сбербанку
В законе прописан выкуп Минфином всего этого пакета за счет средств Фонда национального благосостояния по средневзвешенной цене за период в 30 дней до даты сделки.
Как отмечал министр финансов Антон Силуанов, контрольный пакет крупнейшего российского банка как был, так и остается у государства.
Изначально планировалась оферта о выкупе акций у миноритариев, но этот механизм заменили трехлетним акционерным соглашением, гарантирующим преемственность политики банка.
Накануне Силуанов сообщил, что Минфин может закрыть сделку уже в апреле сразу одним траншем.
Ранее стоимость пакета оценивали в 2,5 триллиона рублей, однако с учетом падения акций Сбербанка этот пакет может обойтись примерно в два триллиона.