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Госдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
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РИА Новости

Госдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

13:32 12.03.2020 (обновлено: 14:12 12.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд Сбербанка
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Госдума приняла закон о выкупе правительством пакета акций Сбербанка у ЦБ по рыночной цене и без оферты миноритариям.
Как пояснил председатель комитета палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков, эта сделка разрешит конфликт интересов.

"Сейчас <...> Банк России, являясь и регулятором, и надзорным органом, одновременно входит в совет директоров Сбербанка. И соответственно, получается, что и регулирует и надзирает за тем институтом, которым владеет, с которым работает".

Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Анатолий Аксаков
Центробанку принадлежит 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, что соответствует 50% плюс одна акция в уставном капитале.
Логотип Сбербанка
10 марта, 19:53
Минфин объяснил изменение цены сделки по Сбербанку
В законе прописан выкуп Минфином всего этого пакета за счет средств Фонда национального благосостояния по средневзвешенной цене за период в 30 дней до даты сделки.
Как отмечал министр финансов Антон Силуанов, контрольный пакет крупнейшего российского банка как был, так и остается у государства.
Изначально планировалась оферта о выкупе акций у миноритариев, но этот механизм заменили трехлетним акционерным соглашением, гарантирующим преемственность политики банка.
Накануне Силуанов сообщил, что Минфин может закрыть сделку уже в апреле сразу одним траншем.
Ранее стоимость пакета оценивали в 2,5 триллиона рублей, однако с учетом падения акций Сбербанка этот пакет может обойтись примерно в два триллиона.
Стенд Сбербанка
10 марта, 14:07
Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
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Сбербанк РоссииГосдума РФЭкономика
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