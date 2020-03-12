Ульяновские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию

САМАРА, 12 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Ульяновской области на заседании в четверг поддержали пакет поправок в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента региона.

"Решение принято. На заседание было зарегистрировано 34 депутата, из них 23 проголосовали "за", четверо "против" и пятеро воздержались, еще двое не голосовали", - сказала собеседница агентства.

По словам первого заместителя председателя законодательного собрания Ульяновской области Василия Гвоздева, поправки в первую очередь касаются гарантии стабильности в стране. "Поправки абсолютно точно укрепляют суверенитет нашей страны, они улучшают социальные гарантии наших граждан, они четко показывают на международной арене, насколько наше государство самостоятельное и сильное, готовое идти своим курсом, развиваясь и становясь сильнее", - сказал Гвоздев.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.