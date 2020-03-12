Госдума приняла поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2020-2022 годы

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Госдума приняла закон о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда России ( ПФР ) на 2020-2022 годы. Документ, в частности, предусматривает увеличение расходов на выплату материнского капитала.

Закон был подготовлен правительством в целях исполнения основных мероприятий послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года, на основе уточненного среднесрочного прогноза социально-экономического развития России. "Через Пенсионный фонд идут такие важнейшие поправки, как вопросы, связанные с материнским капиталом. Это то, что реально ждут люди", - заявил журналистам глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Закон увеличивает доходы бюджета ПФР в 2020 году на 13,5 миллиарда рублей - до 8 триллионов 937,3 миллиарда рублей (7,9% ВВП), расходы - на 104,2 миллиарда, до 9 триллионов 146,5 миллиарда рублей (8% ВВП). В результате дефицит бюджета фонда составит 209,2 миллиарда рублей (0,18% ВВП).

Общий объем доходов бюджета ПФР на 2021 год увеличивается на 177,5 миллиарда рублей - до 9,474 триллиона рублей (7,9% ВВП), на 2022 год - на 232,3 миллиарда, до 9 триллионов 953,1 миллиарда рублей (7,7% ВВП). Расходы увеличиваются соответственно на 176,2 миллиарда - до 9 триллионов 501,2 миллиарда рублей (7,9% ВВП), и на 263,6 миллиарда - до 9 триллионов 965,9 миллиарда рублей (7,7% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета фонда составит в 2021 году 27,2 миллиарда рублей, а в 2022 году - 12,8 миллиарда.

Главные изменения, которые представлены в законе, касаются дополнительных расходов, связанных с введением с 1 января 2020 года новых позиций по материнскому (семейному) капиталу, пояснял ранее председатель правления ПФР Максим Топилин . На эти цели, по его словам, будет дополнительно предусмотрено 111,9 миллиарда рублей в 2020 году, 193,6 миллиарда в 2021 году и 282,7 миллиарда в 2022 году.

Эти объемы позволят с учетом складывающейся ситуации обеспечивать в полном объеме реализацию послания президента, отмечал глава ПФР. Согласно закону, расходы на выплату материнского капитала увеличиваются в 2020 году до 428,09 миллиарда, в 2021 году – до 522,07 миллиарда, в 2022 году – до 582,12 миллиарда рублей.