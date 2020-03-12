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В Финляндии число заболевших коронавирусом выросло до 87 человек
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РИА Новости

В Финляндии число заболевших коронавирусом выросло до 87 человек

13:27 12.03.2020
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© РИА НовостиХельсинки
Хельсинки
© РИА Новости
Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 мар - РИА Новости. Двадцать два новых случая коронавируса зарегистрировано в Финляндии, сообщают в четверг медицинские власти регионов.
Таким образом общее количество заболевших составляет 87.
"Четырнадцать новых случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в столичном регионе", - сообщает центральная больница региона (HUS).
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Также больница проинформировала, что один сотрудник хирургического отделения заразился коронавирусом.
Остальные случаи зарегистрированы по стране, о чем сообщают региональные власти.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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