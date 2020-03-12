В Алтайском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию

БАРНАУЛ, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) на внеочередной сессии регионального парламента одобрили поправку в Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) на внеочередной сессии регионального парламента одобрили поправку в Конституцию РФ

В ходе сессии рассматривался вопрос о федеральном законе о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

За поправки проголосовали 56 депутатов из 62 присутствующих, остальные воздержались.

"В закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" вошли отдельные, наиболее значимые достижения государственного и общественного развития. Так, в конституции фиксируется, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат", - подчеркнул председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.