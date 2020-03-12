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"АвтоВАЗ" отзывает 12,2 тысячи автомобилей
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РИА Новости

"АвтоВАЗ" отзывает 12,2 тысячи автомобилей

13:24 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lada Vesta в автосалоне
Автомобиль Lada Vesta в автосалоне
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" отзывает 12,2 тысячи машин Lada Vesta, Xray и Largus из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов, говорится в сообщении Росстандарта.
"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 12192 транспортных средств марки Lada Vesta, Xray, Largus. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2019 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей "АвтоВАЗа" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ по замене обратного клапана вакуумного усилителя тормоза, которые будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)АвтоВАЗЭкономика
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