Путин присвоил награды Пелагее, Юрию Аксюте и Игорю Золотовицкому

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил государственные награды ряду культурных деятелей, в том числе певице Пелагее, главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрию Аксюте, актеру и театральному педагогу Игорю Золотовицкому, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте", - говорится в документе.
Также звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" удостоился актер театра и кино, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Кроме того, почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации" получили артисты балета Мариинского театра Алина Авсаджанашвили, Екатерина Кондаурова, Владимир Шкляров, оперная певица Аида Гарифуллина и певица Пелагея Телегина.
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