У испанского министра обнаружили коронавирус

"Состояние министра хорошее, второй вице-премьер Пабло Иглесиас из-за этой ситуации также находится на карантине. В соответствии с установленными протоколами утром будут взяты анализы у всех членов правительства. Результаты станут известны во второй половине дня, и о них сообщат официально", - говорится в сообщении правительства.