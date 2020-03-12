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У испанского министра обнаружили коронавирус
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РИА Новости

У испанского министра обнаружили коронавирус

13:22 12.03.2020
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© AFP 2020 / Pierre Philippe MarcouДепутат от партии левого крыла "Подемос" Ирен Монтеро
Депутат от партии левого крыла Подемос Ирен Монтеро
© AFP 2020 / Pierre Philippe Marcou
Депутат от партии левого крыла "Подемос" Ирен Монтеро. Архивное фото
МАДРИД, 12 мар – РИА Новости. Коронавирус обнаружен у испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро, она и ее муж, вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине, сообщило испанское правительство.
"Состояние министра хорошее, второй вице-премьер Пабло Иглесиас из-за этой ситуации также находится на карантине. В соответствии с установленными протоколами утром будут взяты анализы у всех членов правительства. Результаты станут известны во второй половине дня, и о них сообщат официально", - говорится в сообщении правительства.
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На заседании кабинета в четверг будут присутствовать только те министры, чье участие необходимо для принятия плана действий в связи с необходимостью борьбы с коронавирусом. Все остальные встречи будут проводить через видеоконференции.
По последним данным, в Испании коронавирусом заболели 2200 человек, 55 умерли.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаПабло ИглесиасPodemosХубэйВОЗКитайУханьИспанияВ мире
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