В Нижегородской области депутаты поддержали поправки к Конституции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Нижегородской области в четверг на внеочередном заседании одобрили закон о поправке в Конституцию РФ , сообщает корреспондент РИА Новости.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Парламентарии рассмотрели закон РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". "За" проголосовали 43 человека, 5 воздержались.

"Когда готовилась конституция 1993 года, ее авторы считали нужным стряхнуть прах всей предыдущей истории. Поэтому вопросы, связанные с исторической памятью, нашими традициями и культурой не нашли в ней отражения... Сейчас в конституцию были внесены поправки, которые обязывают нас защищать историческую память о наших великих победах и наших героических предках. Все это впервые записано в конституцию", - заявил председатель комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов , присутствовавший на заседании законодательного собрания Нижегородской области.

По словам председателя областного законодательного собрания Евгения Лебедева, предлагаемые изменения в конституцию демонстрируют, что "Россия состоялась как государство, которое может взять на себя социальные обязательства и гарантировать целостность страны".

Предусмотрено, что закон о поправке в Конституцию РФ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.