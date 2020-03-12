Заразившийся коронавирусом замглавы Минздрава Ирана вылечился

ТЕГЕРАН, 12 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил о выздоровлении замглавы ведомства Ираджа Харирчи, у которого выявили Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил о выздоровлении замглавы ведомствау которого выявили коронавирус

"Вам дается задание в качестве моего специального представителя направиться в центры провинций и городских округов и проследить за национальной мобилизацией в борьбе против коронавируса", — сообщается в обращении Намаки, опубликованном на сайте министерства.

О том, что Харирчи заразился коронавирусом нового типа, стало известно в конце февраля, после того как на одной из пресс-конференций, посвященных распространению Covid-19, замминистра постоянно вытирался платком и кашлял.

Пандемия Covid-19

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4625 умерли, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.

В последние недели наиболее опасная ситуация наблюдается в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии. Китайские власти, в свою очередь, объявили, что КНР преодолела пик эпидемии.