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Заразившийся коронавирусом замглавы Минздрава Ирана вылечился
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РИА Новости

Заразившийся коронавирусом замглавы Минздрава Ирана вылечился

13:16 12.03.2020 (обновлено: 15:32 12.03.2020)
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© AP Photo / APTNЗамглавы минздрава Ирана Ирадж Харирчи (слева) во время пресс-конференции
Замглавы минздрава Ирана Ирадж Харирчи (слева) во время пресс-конференции
© AP Photo / APTN
Замглавы минздрава Ирана Ирадж Харирчи (слева) во время пресс-конференции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил о выздоровлении замглавы ведомства Ираджа Харирчи, у которого выявили коронавирус.
"Вам дается задание в качестве моего специального представителя направиться в центры провинций и городских округов и проследить за национальной мобилизацией в борьбе против коронавируса", — сообщается в обращении Намаки, опубликованном на сайте министерства.
О том, что Харирчи заразился коронавирусом нового типа, стало известно в конце февраля, после того как на одной из пресс-конференций, посвященных распространению Covid-19, замминистра постоянно вытирался платком и кашлял.

Пандемия Covid-19

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4625 умерли, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.
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В России зарегистрировали 28 случаев Covid-19: 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у итальянца. Некоторые из них уже вылечились.
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