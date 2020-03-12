Заразившийся коронавирусом замглавы Минздрава Ирана вылечился

ТЕГЕРАН, 12 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил о выздоровлении замглавы ведомства Ираджа Харирчи, у которого выявили коронавирус.
"Вам дается задание в качестве моего специального представителя направиться в центры провинций и городских округов и проследить за национальной мобилизацией в борьбе против коронавируса", — сообщается в обращении Намаки, опубликованном на сайте министерства.
О том, что Харирчи заразился коронавирусом нового типа, стало известно в конце февраля, после того как на одной из пресс-конференций, посвященных распространению Covid-19, замминистра постоянно вытирался платком и кашлял.
Пандемия Covid-19
Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4625 умерли, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.
В последние недели наиболее опасная ситуация наблюдается в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии. Китайские власти, в свою очередь, объявили, что КНР преодолела пик эпидемии.
В России зарегистрировали 28 случаев Covid-19: 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у итальянца. Некоторые из них уже вылечились.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды