Мурманские парламентарии одобрили поправки к Конституции

МУРМАНСК, 12 мар – РИА Новости. Депутаты Депутаты мурманской областной думы в четверг на очередном заседании одобрили закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" - за пакет поправок проголосовали 26 человек, против был один голос, двое воздержались.

Заседание думы транслировалось онлайн. В ходе обсуждения закона свою позицию высказали представители думских фракций и депутаты, депутаты от оппозиции высказывали критические замечания. Депутаты от "ЕР" отмечали важность социальных гарантий, закрепляемых в основном законе.

В результате открытого голосования 26 человек высказались за принятие поправок, один депутат проголосовал против, двое воздержались.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.