В Иркутской области депутаты одобрили поправки к Конституции

"Законодательное собрание Иркутской области на 28-й внеочередной сессии поддержало закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", - говорится в сообщении.

Депутаты поддержали необходимость закрепления в основном законе РФ важных социальных норм, в частности, установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, гарантии обязательной индексации пенсий, уважения к труду и защите прав граждан, закрепление роли русского народа, как государствообразующего.