В ХМАО депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию

Поправки поддержаны большинством голосов. Из 38 депутатов "за" проголосовали 35, "против" - никто, трое воздержались.

Спикер окружного парламента Борис Хохряков , общаясь с журналистами накануне заседания, выразил уверенность, что изменения "закрепят социальные обязательства и усилят демократические основы нашего государства". По его словам, больше всего граждан волнуют поправки, касающиеся мер, направленных на повышение качества жизни, поддержку семьи и детей, людей старшего возраста, защиту семейных ценностей.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.