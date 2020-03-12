В ХМАО депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 мар - РИА Новости. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа на внеочередном заседании в четверг поддержали пакет поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Поправки поддержаны большинством голосов. Из 38 депутатов "за" проголосовали 35, "против" - никто, трое воздержались.
Спикер окружного парламента Борис Хохряков, общаясь с журналистами накануне заседания, выразил уверенность, что изменения "закрепят социальные обязательства и усилят демократические основы нашего государства". По его словам, больше всего граждан волнуют поправки, касающиеся мер, направленных на повышение качества жизни, поддержку семьи и детей, людей старшего возраста, защиту семейных ценностей.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.