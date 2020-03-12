В Австрии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Первая смерть от Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Австрии , скончался 69-летний мужчина в Вене , сообщило в четверг австрийское агентство печати APA со ссылкой на оперативный штаб австрийской столицы.

Сообщается, что мужчина вернулся в Вену из Италии и имел другие заболевания. Он скончался в ночь на четверг в больнице Кайзера Франца-Иосифа.

В связи с коронавирусом венские больницы вводят ограничения, в частности, запрещено навещать больных.

Согласно последним данным Минздрава, в Австрии провели 5869 тестов на коронавирус, 302 из них оказались положительными. Ещё четыре человека уже выздоровели.

ВОЗ в среду объявила пандемию коронавируса в мире. Еще до этого канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении ограничительных мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении.

Занятия в вузах прекращены, по возможности на замену им придет удаленное обучение, аналогичная мера вводится в школах с 16 марта. Работодателей призывают переводить сотрудников на работу на дому. В стране действует запрет на посадку всех самолетов из Италии, движение поездов из Италии на территории Австрии прекращено. МИД занимается возвращением австрийцев из затронутых регионов.