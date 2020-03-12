В Австрии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Австрии, скончался 69-летний мужчина в Вене, сообщило в четверг австрийское агентство печати APA со ссылкой на оперативный штаб австрийской столицы.
Сообщается, что мужчина вернулся в Вену из Италии и имел другие заболевания. Он скончался в ночь на четверг в больнице Кайзера Франца-Иосифа.
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В связи с коронавирусом венские больницы вводят ограничения, в частности, запрещено навещать больных.
Согласно последним данным Минздрава, в Австрии провели 5869 тестов на коронавирус, 302 из них оказались положительными. Ещё четыре человека уже выздоровели.
ВОЗ в среду объявила пандемию коронавируса в мире. Еще до этого канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении ограничительных мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении.
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Занятия в вузах прекращены, по возможности на замену им придет удаленное обучение, аналогичная мера вводится в школах с 16 марта. Работодателей призывают переводить сотрудников на работу на дому. В стране действует запрет на посадку всех самолетов из Италии, движение поездов из Италии на территории Австрии прекращено. МИД занимается возвращением австрийцев из затронутых регионов.
Помимо этого, канцлер призвал население ограничить социальные контакты. Глава австрийского Минздрава Рудольф Аншобер добавил, что пару недель следует избегать рукопожатий, реже ходить по магазинам и совершать вылазки, а также воздержаться от вечеринок.
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