Депутаты Смоленской облдумы поддержали поправки в Конституцию

"По итогам дискуссии за принятие поправок в основной закон государства проголосовали 32 депутата, 12 воздержались", - сказал представитель ведомства.

Отмечается, что губернатор Смоленской области Алексей Островский считает принципиально важным, что в процесс обсуждения инициатив главы государства активно включились граждане страны.

"Все мы прекрасно понимаем, что конституция должна соответствовать историческим и политическим реалиям, а также отвечать многочисленным вызовам и рискам, чтобы гарантировать территориальную целостность страны, ее уверенное, поступательное развитие на длительную историческую перспективу", - приводятся слова Островского.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.