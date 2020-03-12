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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T13:09+0300
https://ria.ru/20200312/1568485311.html
Депутаты Смоленской облдумы поддержали поправки в Конституцию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564536022_0:45:2964:1712_1036x0_80_0_0_06e861be309d85ea05d2082e5d0b3ca6.jpg
РИА Новости

Депутаты Смоленской облдумы поддержали поправки в Конституцию

13:09 12.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Конституция РФ. Архивное фото
БРЯНСК, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Смоленской облдумы в четверг на внеочередном заседании поддержали закон о поправке к Конституции Российской Федерации, сообщили в региональном правительстве.
"По итогам дискуссии за принятие поправок в основной закон государства проголосовали 32 депутата, 12 воздержались", - сказал представитель ведомства.
Отмечается, что губернатор Смоленской области Алексей Островский считает принципиально важным, что в процесс обсуждения инициатив главы государства активно включились граждане страны.
"Все мы прекрасно понимаем, что конституция должна соответствовать историческим и политическим реалиям, а также отвечать многочисленным вызовам и рискам, чтобы гарантировать территориальную целостность страны, ее уверенное, поступательное развитие на длительную историческую перспективу", - приводятся слова Островского.
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Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ планируется провести 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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