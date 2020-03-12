Эстония на два месяца запретит круизным судам заходить в порты страны

ХЕЛЬСИНКИ, 12 мар — РИА Новости. Эстония запретит круизным судам заходить в порты страны до 1 мая в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Юри Ратас.

"До 1 мая ни один круизный лайнер не сможет прибыть в Эстонию", — заявил Ратас, отвечая на вопросы депутатов парламента. Премьер добавил, что разработать соответствующее постановление должно министерство экономики и коммуникаций.

Ежегодно Таллинский порт посещают более 300 круизных судов, которые привозят в столицу Эстонии сотни тысяч туристов.

По данным республиканского департамента здоровья, по состоянию на 12 марта число заболевших коронавирусом в Эстонии составляет 17.