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Туризм
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Эстония на два месяца запретит круизным судам заходить в порты страны
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РИА Новости

Эстония на два месяца запретит круизным судам заходить в порты страны

17:25 12.03.2020
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CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de TallinПорт Таллина
Порт Таллина
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin
ХЕЛЬСИНКИ, 12 мар — РИА Новости. Эстония запретит круизным судам заходить в порты страны до 1 мая в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Юри Ратас.
"До 1 мая ни один круизный лайнер не сможет прибыть в Эстонию", — заявил Ратас, отвечая на вопросы депутатов парламента. Премьер добавил, что разработать соответствующее постановление должно министерство экономики и коммуникаций.
Ежегодно Таллинский порт посещают более 300 круизных судов, которые привозят в столицу Эстонии сотни тысяч туристов.
По данным республиканского департамента здоровья, по состоянию на 12 марта число заболевших коронавирусом в Эстонии составляет 17.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.
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