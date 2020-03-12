В Хакасии депутаты поддержали поправки в Конституцию

КРАСНОЯРСК, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Верховного совета Хакасии в четверг большинством голосов поддержали закон о поправках в Депутаты Верховного совета Хакасии в четверг большинством голосов поддержали закон о поправках в Конституцию РФ , сообщает пресс-служба парламента республики.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Депутаты республиканского парламента рассмотрели закон РФ о поправке к конституции "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

"По результатам голосования закон был одобрен Верховным советом Республики Хакасия . За это решение проголосовали 34 депутата, 2 высказались против и 10 воздержались", - говорится в сообщении.

Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.