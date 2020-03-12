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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T14:09+0300
https://ria.ru/20200312/1568485055.html
Курс доллара вырос на 2,55 рубля, евро — на 2,63
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418365_92:613:2643:2048_1036x0_80_0_0_a5f0913b18823456ef55c4be5387cd2b.jpg
РИА Новости

Курс доллара вырос на 2,55 рубля, евро — на 2,63

13:04 12.03.2020 (обновлено: 14:09 12.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновТабло курса обмена валют в Москве
Табло курса обмена валют в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Курс доллара к российской валюте, установленный Центральным банком на пятницу, вырос на 2,5554 рубля — до 74,0274 рубля.
Курс евро увеличился на 2,6377 рубля — до 83,6584 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла по сравнению четвергом на 2,5925 рубля, составив 78,3614 рубля.
В ходе торгов долларовый индекс РТС обваливался более чем на восемь процентов, пробив психологический рубеж в 1000 пунктов впервые с июля 2017 года.
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Акции российского нефтегазового сектора падают на 3,71-6,7%, металлургического — на 3,77-11,48%, банковского — на 5,97-7,17%, ретейла — на 3,22-6,21%.
Утром четверга цена майских фьючерсов на смесь Brent снижалась до 34,12 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала до 31,45 доллара за баррель.
Обвал рынков вызвало объявление Всемирной организации здравоохранения пандемии коронавируса.
В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, умерли более четырех тысяч. Крупнейшие вспышки за пределами Китая зафиксировали в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.
В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 — у граждан России, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.
Табло с символом доллара на обменном пункте в Москве
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Обсудить 13
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Ждем рассказов про то что для обычных граждан рф этот курс до лампочки, а подорожание в магазинах и азс не более чем сезонное явление...
12 марта, 13:19
MSMaksim S
3910103
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