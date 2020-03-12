Курс доллара вырос на 2,55 рубля, евро — на 2,63

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Курс доллара к российской валюте, установленный Курс доллара к российской валюте, установленный Центральным банком на пятницу, вырос на 2,5554 рубля — до 74,0274 рубля.

Курс евро увеличился на 2,6377 рубля — до 83,6584 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла по сравнению четвергом на 2,5925 рубля, составив 78,3614 рубля.

В ходе торгов долларовый индекс РТС обваливался более чем на восемь процентов, пробив психологический рубеж в 1000 пунктов впервые с июля 2017 года.

Акции российского нефтегазового сектора падают на 3,71-6,7%, металлургического — на 3,77-11,48%, банковского — на 5,97-7,17%, ретейла — на 3,22-6,21%.

Утром четверга цена майских фьючерсов на смесь Brent снижалась до 34,12 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала до 31,45 доллара за баррель.

Обвал рынков вызвало объявление Всемирной организации здравоохранения пандемии коронавируса.

В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, умерли более четырех тысяч. Крупнейшие вспышки за пределами Китая зафиксировали в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.