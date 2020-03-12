АТОР оценил потери туротрасли России при распространении коронавируса

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Потери во въездном туризме РФ, которые может понести отрасль из-за оттока путешественников и срыва летнего сезона на фоне коронавируса, возможно станут сильнейшим ударом по турбизнесу за последние 20 лет, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.