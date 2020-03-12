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Туризм
2020-03-12T19:30+0300
https://ria.ru/20200312/1568484944.html
АТОР оценил потери туротрасли России при распространении коронавируса
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РИА Новости

АТОР оценил потери туротрасли России при распространении коронавируса

19:30 12.03.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдых в Сочи
Отдых в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Потери во въездном туризме РФ, которые может понести отрасль из-за оттока путешественников и срыва летнего сезона на фоне коронавируса, возможно станут сильнейшим ударом по турбизнесу за последние 20 лет, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.
"Туроператоры полагают, что въездной туризм сейчас как никогда нуждается в господдержке: потеря летнего сезона, которая уже начинает просматриваться, может стать серьезнейшим ударом по отрасли за последние 20 лет", — считают в АТОР.
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