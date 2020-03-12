Ленкомовцы почтили память Григория Горина в день его 80-летия

"Весь коллектив "Ленкома" сегодня вспоминает замечательного человека, талантливого драматурга, сделавшего так много для нашего театра в самом начале его пути. Григорий Израилевич был большим другом Марка Анатольевича Захарова, они вместе создавали спектакли и фильмы по его замечательным пьесам и сценариям. Сегодня мы собрались на Ваганьковском кладбище у могилы Григория Израилевича, чтобы возложить цветы, вспомнить и почтить память этого родного для "Ленкома" человека", — сказал он.