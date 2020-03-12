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Ленкомовцы почтили память Григория Горина в день его 80-летия
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РИА Новости

Ленкомовцы почтили память Григория Горина в день его 80-летия

13:17 12.03.2020
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкПисатель Горин читает свой рассказ
Писатель Горин читает свой рассказ
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Коллектив театра "Ленком" Марка Захарова побывал на Ваганьковском кладбище у могилы драматурга Григория Горина, которому в этот день исполнилось бы 80 лет, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.

"Весь коллектив "Ленкома" сегодня вспоминает замечательного человека, талантливого драматурга, сделавшего так много для нашего театра в самом начале его пути. Григорий Израилевич был большим другом Марка Анатольевича Захарова, они вместе создавали спектакли и фильмы по его замечательным пьесам и сценариям. Сегодня мы собрались на Ваганьковском кладбище у могилы Григория Израилевича, чтобы возложить цветы, вспомнить и почтить память этого родного для "Ленкома" человека", — сказал он.

По его словам, сейчас идет работа над восстановлением легендарного спектакля по пьесе Горина "Поминальная молитва", в котором блистали Евгений Леонов, Татьяна Пельтцер и Александр Абдулов.
"Это будет не возобновление даже, а премьера, потому что в ней заняты новые наши, сегодняшние звезды театра. Постановку я поручил Александру Лазареву, а премьера назначена на ноябрь. Я давно мечтал восстановить " Поминальную молитву", и мои (желания) совпали с желанием артистов", — пояснил Варшавер.
Здание театра Ленком на Малой Дмитровке, 6 в Москве
2 декабря 2019, 16:20Культура
В "Ленкоме" восстанавливают "Поминальную молитву" Марка Захарова
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КультураТеатрНовости культурыЛенкомМарк ЗахаровАлександр АбдуловТатьяна Пельтцер
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