В Женеве запретили мероприятия с участием свыше ста человек

"Мероприятия, как общественные, так и частные, с участием менее 1 000, но одновременно более 100 человек, запрещены, за исключением случаев, когда участники располагаются на своих местах и между ними имеется достаточное социальное расстояние (к примеру, концерты, театры, кинотеатры и т.д.)", - говорится в заявлении.