Депутаты республики Алтай поддержали поправки в Конституцию

БАРНАУЛ, 12 мар - РИА Новости. Депутаты государственного собрания - Эл Курултай - Депутаты государственного собрания - Эл Курултай - республики Алтай на внеочередной сессии регионального парламента одобрили поправку в Конституцию РФ.

В ходе сессии рассматривался вопрос о федеральном законе о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

"Президентские поправки направлены на защиту государства от внешних вызовов и угроз. Об этом тоже нельзя забывать всем, кто считает себя истинными патриотами своей Родины", - сказал глава региона Олег Хорохордин во время голосования.

За поправки проголосовали 34 депутата из 39 присутствующих, двое депутатов проголосовали против, трое воздержались. Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.