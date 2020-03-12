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https://ria.ru/20200312/1568484241.html
В ДНР подчеркнули недопустимость спекуляций вокруг дела по MH17
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РИА Новости

В ДНР подчеркнули недопустимость спекуляций вокруг дела по MH17

12:54 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила о недопустимости спекуляций и попыток исказить правду в деле о крушении рейса MH-17 в Донбассе.
"В западных и украинских СМИ активизировалась информационная кампания, направленная на дискредитацию ДНР", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
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Полпред ДНР отметила, что командующий сухопутными силами Нидерландов Мартин Вейден в интервью газете "De Telegraaf" обвинил ополченцев республики в неоказании помощи международным экспертам, осуществлявшим в районе катастрофы рейса MH 17 поиски обломков самолета и останков жертв крушения, что не соответствует действительности. Она напомнила, что сразу после крушения самолета ополченцы для обеспечения проведения поисковых работ в одностороннем порядке объявили о прекращении огня и гарантировали безопасность каждого, кто в них участвовал.
"Очевидно, что авторы публикации, стремясь соответствующим образом настроить общественное мнение в преддверии открывающегося судебного процесса, рассчитывали на то, что читатели не обратят внимания на эти факты и поверят фейкам, распространяемым крупнейшей голландской газетой. Но они просчитались", - отметила Никонорова.
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Она обратила внимание международного сообщества "на недопустимость подобных попыток исказить правду". "Призываем голландскую сторону прекратить спекуляции вокруг трагедии с малазийским "Боингом", - добавила она.
Судебные слушания по делу о крушении MH17 начались в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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ДНРMH17. РасследованиеДонбассНидерландыВ мире
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