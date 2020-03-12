В ДНР подчеркнули недопустимость спекуляций вокруг дела по MH17

"Очевидно, что авторы публикации, стремясь соответствующим образом настроить общественное мнение в преддверии открывающегося судебного процесса, рассчитывали на то, что читатели не обратят внимания на эти факты и поверят фейкам, распространяемым крупнейшей голландской газетой. Но они просчитались", - отметила Никонорова.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.