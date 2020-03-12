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В Дании число случаев заражения коронавирусом достигло 615
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РИА Новости

В Дании число случаев заражения коронавирусом достигло 615

12:50 12.03.2020
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© REUTERS / Alexandros AvramidisКоронавирус
Коронавирус
© REUTERS / Alexandros Avramidis
Коронавирус. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 12 мар - РИА Новости. За сутки в Дании выявили около 100 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом общее число заболевших в стране достигло в четверг 615, сообщает минздрав страны.
Всего медики проверили на наличие вируса в крови около 3 тысяч человек.
В среду власти Дании объявили об ужесточении карантинных мер для предотвращения распространения вируса. На 14 дней в стране будут закрыты все школы и университеты, отменены публичные мероприятия численностью более 100 человек. Госслужащие, занимающие не критические посты, не выходят на работу. Министерство финансов Дании объявило налоговые каникулы для компаний, которые несут финансовые потери из-за вспышки инфекции.
Накануне ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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