Эксперты оценили возможные потери туротрасли США из-за коронавируса

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Туротрасль США может потерять не менее 24 миллиардов долларов туристических трат иностранцев в текущем году из-за стремительного распространения коронавируса в мире, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на исследование журнала Tourism Economics.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.

Tourism Economics отмечает, что показатель почти в семь раз превышает потери из-за эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. При этом в 2020 году потери от снижения числа туристов могут составить 8,2 миллиона, что больше 7,7 миллиона в 2001-2002 годах после атаки 11 сентября.

Издание, которое учитывает все расходы туристов, включая траты на отели, рестораны, тематические парки и аттракционы, исходит из предположения, что продолжительность вспышки коронавируса будет длиться шесть месяцев.

За год туристические траты иностранцев в США составляют обычно около 256 миллиардов долларов, а на Китай, который является центром вспышки COVID-2019, приходится семь процентов затрат иностранцев в США, сообщил журнал. Что касается занятости, то отрасль может потерять 825 тысяч рабочих мест, что также включает компании малого бизнеса.