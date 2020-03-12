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Туризм
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Эксперты оценили возможные потери туротрасли США из-за коронавируса
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РИА Новости

Эксперты оценили возможные потери туротрасли США из-за коронавируса

23:12 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Туротрасль США может потерять не менее 24 миллиардов долларов туристических трат иностранцев в текущем году из-за стремительного распространения коронавируса в мире, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на исследование журнала Tourism Economics.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.
Tourism Economics отмечает, что показатель почти в семь раз превышает потери из-за эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. При этом в 2020 году потери от снижения числа туристов могут составить 8,2 миллиона, что больше 7,7 миллиона в 2001-2002 годах после атаки 11 сентября.
Издание, которое учитывает все расходы туристов, включая траты на отели, рестораны, тематические парки и аттракционы, исходит из предположения, что продолжительность вспышки коронавируса будет длиться шесть месяцев.
За год туристические траты иностранцев в США составляют обычно около 256 миллиардов долларов, а на Китай, который является центром вспышки COVID-2019, приходится семь процентов затрат иностранцев в США, сообщил журнал. Что касается занятости, то отрасль может потерять 825 тысяч рабочих мест, что также включает компании малого бизнеса.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, на 30 дней. По его словам, Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус, в связи с чем и приняты данные меры. Решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.
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