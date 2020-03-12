В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 17 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 12 мар - РИА Новости. Лаборатория департамента здоровья в четверг выявила заражение коронавирусом нового типа COVID-19 еще у одного жителя Эстонии, общее число заразившихся достигло 17 человек, сообщила пресс-служба ведомства.
"Вирус COVID-19 диагностировали у жителя Эстонии, который 7 марта прибыл рейсом Милан-Рига и отправился на личном транспорте в Тарту. Всего коронавирус обнаружен у 17 жителей страны", - говорится в сообщении.
По данным департамента, с конца января в Эстонии было проведено 464 теста на коронавирус и подтверждено 17 случаев заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса