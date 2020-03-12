ЦИК продолжает подготовку к голосованию по Конституции, заявил Песков

"Я единственное что могу сказать, что сейчас, в настоящее время, никаких индикаций на этот счет нет, никаких рекомендаций на этот счет нет, обсуждений каких-либо на этот счет нет, и решений на этот счет тоже нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности переноса или отмены голосования по Конституции РФ 22 апреля из-за коронавируса.

"Вы знаете, что Центризбирком готовится к этому голосованию, собственно, продолжается разъяснительная работа и так далее и тому подобное. Мы все вместе внимательно, особенно штаб правительственный следит за развитием ситуации", - уточнил Песков.

Отвечая на вопрос о том, при каких показателях может быть принято решение об отмене или переносе голосования, Песков отметил, что РФ далека от эпидемии, что можно однозначно сказать по числу диагностированных в России случаев.