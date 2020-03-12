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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T12:44+0300
https://ria.ru/20200312/1568483474.html
ЦИК продолжает подготовку к голосованию по Конституции, заявил Песков
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РИА Новости

ЦИК продолжает подготовку к голосованию по Конституции, заявил Песков

12:43 12.03.2020 (обновлено: 12:44 12.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ЦИК продолжает подготовку к голосованию 22 апреля по поправкам в Конституцию РФ, никаких рекомендаций и обсуждений по переносу из-за коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я единственное что могу сказать, что сейчас, в настоящее время, никаких индикаций на этот счет нет, никаких рекомендаций на этот счет нет, обсуждений каких-либо на этот счет нет, и решений на этот счет тоже нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности переноса или отмены голосования по Конституции РФ 22 апреля из-за коронавируса.
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"Вы знаете, что Центризбирком готовится к этому голосованию, собственно, продолжается разъяснительная работа и так далее и тому подобное. Мы все вместе внимательно, особенно штаб правительственный следит за развитием ситуации", - уточнил Песков.
Отвечая на вопрос о том, при каких показателях может быть принято решение об отмене или переносе голосования, Песков отметил, что РФ далека от эпидемии, что можно однозначно сказать по числу диагностированных в России случаев.
"Но в остальном это, наверное, должен штаб уже разъяснять, какие могут быть режимы, при какой эпидемиологической ситуации", - добавил Песков.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФДмитрий ПесковПолитика
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