ЦИК продолжает подготовку к голосованию по Конституции, заявил Песков

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ЦИК продолжает подготовку к голосованию 22 апреля по поправкам в Конституцию РФ, никаких рекомендаций и обсуждений по переносу из-за коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я единственное что могу сказать, что сейчас, в настоящее время, никаких индикаций на этот счет нет, никаких рекомендаций на этот счет нет, обсуждений каких-либо на этот счет нет, и решений на этот счет тоже нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности переноса или отмены голосования по Конституции РФ 22 апреля из-за коронавируса.
"Вы знаете, что Центризбирком готовится к этому голосованию, собственно, продолжается разъяснительная работа и так далее и тому подобное. Мы все вместе внимательно, особенно штаб правительственный следит за развитием ситуации", - уточнил Песков.
Отвечая на вопрос о том, при каких показателях может быть принято решение об отмене или переносе голосования, Песков отметил, что РФ далека от эпидемии, что можно однозначно сказать по числу диагностированных в России случаев.
"Но в остальном это, наверное, должен штаб уже разъяснять, какие могут быть режимы, при какой эпидемиологической ситуации", - добавил Песков.