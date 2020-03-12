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В Кремле оценили вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса
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РИА Новости

В Кремле оценили вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса

12:41 12.03.2020 (обновлено: 16:49 12.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Решений и рекомендаций о каких-либо ограничениях из-за коронавируса для парада Победы 9 Мая или его отмене нет, подготовка идет по всем направлениям, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у Пескова, может ли возникнуть из-за коронавируса ситуация, при которой парад в Москве пройдет без зрителей. Также у него поинтересовались, рассматривается ли вопрос об отмене мероприятия.
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"В настоящий момент мы не имеем каких-либо решений или рекомендаций (оперативного. — Прим. ред.) штаба или других органов о каких-то ограничениях в плане проведения этого крупного, прежде всего нашего, отечественного мероприятия, но также международного", — ответил он журналистам.
При этом Песков отметил, что журналисты правы в том, что приглашено большое количество гостей со всего мира и многие уже подтвердили свое участие. "Пока речи об отмене или ограничении это формата не идет, продолжается подготовка и к приезду делегаций, и к решению логистических вопросов всех и <...> подготовка по линии военных непосредственно к параду. Очень широкомасштабное мероприятие. Ну, а дальше будем смотреть в зависимости от развития ситуации", — заявил он.
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На уточняющий вопрос, распространяется ли на парад запрет мэра Москвы Сергея Собянина на проведение массовых мероприятий, Песков ответил, что "сам парад проходит на открытом воздухе".
"Пока не можем ничего точно сказать, потому что это решение мэра, оно ограничено по времени. Оно, если не ошибаюсь, до конца апреля. Будет ли оно дальше продлеваться или не будет, мы сейчас сказать не можем, потому что мы с вами не можем сказать, какая будет эпидемиологическая ситуация. В настоящий момент решений нет, оснований для постановки такого вопроса тоже нет, но ситуацию нужно тщательно мониторить, что мы и делаем", — заключил Песков.
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Парад ПобедыДмитрий ПесковМоскваОбщество
Популярные комментарии
Этот парад уже давно превратился в шоу , нужен он только власти для сгаживания противоречии в обществе. А Бессмертный полк давно пора проводить 7 ноября.
12 марта, 14:33
ccomissarkattani
20000280
В Вашингтоне например уже Е3 отменили, а это мероприятие позначительней. Нам этот парад так нужен? Доказано что вирус больше всего опасен для людей в возрасте и стариков. То есть в первую очередь ветераны которых вытащат на этот парад будут в самой большой опасности. Обалденная забота о населении!
12 марта, 13:42
salazzle
15002363
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