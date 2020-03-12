В Кремле оценили вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Решений и рекомендаций о каких-либо ограничениях из-за коронавируса для Решений и рекомендаций о каких-либо ограничениях из-за коронавируса для парада Победы 9 Мая или его отмене нет, подготовка идет по всем направлениям, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Журналисты спросили у Пескова, может ли возникнуть из-за коронавируса ситуация, при которой парад в Москве пройдет без зрителей. Также у него поинтересовались, рассматривается ли вопрос об отмене мероприятия.

"В настоящий момент мы не имеем каких-либо решений или рекомендаций (оперативного. — Прим. ред.) штаба или других органов о каких-то ограничениях в плане проведения этого крупного, прежде всего нашего, отечественного мероприятия, но также международного", — ответил он журналистам.

При этом Песков отметил, что журналисты правы в том, что приглашено большое количество гостей со всего мира и многие уже подтвердили свое участие. "Пока речи об отмене или ограничении это формата не идет, продолжается подготовка и к приезду делегаций, и к решению логистических вопросов всех и <...> подготовка по линии военных непосредственно к параду. Очень широкомасштабное мероприятие. Ну, а дальше будем смотреть в зависимости от развития ситуации", — заявил он.

На уточняющий вопрос, распространяется ли на парад запрет мэра Москвы Сергея Собянина на проведение массовых мероприятий, Песков ответил, что "сам парад проходит на открытом воздухе".