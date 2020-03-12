В Латвии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки проведен 41 лабораторный анализ на наличие вируса, выявлено еще шесть случаев заболевания. Общее число заболевших достигло 16 человек", - сказано в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.