В Латвии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

РИГА, 12 мар – РИА Новости. Коронавирус нового типа за сутки подтвержден еще у шести жителей Латвии, число заболевших в республике достигло 16 человек, говорится в пресс-релизе центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) республики.
"За последние сутки проведен 41 лабораторный анализ на наличие вируса, выявлено еще шесть случаев заболевания. Общее число заболевших достигло 16 человек", - сказано в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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