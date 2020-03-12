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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T13:29+0300
https://ria.ru/20200312/1568482698.html
Путин не планирует пока контактов с ОАЭ и Саудовской Аравией по нефти
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262635_0:100:2387:1443_1036x0_80_0_0_449567f71552afcd5200af415232d976.jpg
РИА Новости

Путин не планирует пока контактов с ОАЭ и Саудовской Аравией по нефти

12:35 12.03.2020 (обновлено: 13:29 12.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Контактов президента России Владимира Путина с ОАЭ, Саудовской Аравией, Кувейтом и Ираком по нефти не планируется, но при необходимости они могут быть оперативно организованы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
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"Пока контактов не запланировано. Вместе с тем в случае необходимости они будут осуществлены незамедлительно, тем более для этого существуют (возможности - ред.), мы имеем очень тесные конструктивные взаимоотношения с упомянутыми странами", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент России провести контакты с ОАЭ, Саудовской Аравией, Кувейтом и Ираком по ситуации на нефтяном рынке.
Говоря о том, чувствует ли Москва ценовую войну на рынке нефти, которая, по оценкам экспертов, объявлена России, Песков напомнил, что Эр-Рияд опровергал сообщения о том, что ведется какая-то ценовая война, тем более против России.
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"Руководство Саудовской Аравии об этом заявляло. Здесь в данном случае мы имеем дело с рядом факторов, которые привели к существенному сокращению цен на нефть и нефтепродукты. Это общая тенденция и все мы вместе в одной лодке находимся в этой ситуации", - добавил Песков.
Агентство Блумберг ранее сообщило, что Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, вслед за Саудовской Аравией снизили цены на свою нефть на апрель. Так, Ирак понизил цену на нефть Basrah Light для покупателей в Азии на 5 долларов за баррель с поставкой в апреле. Кувейт, как и саудовская Saudi Aramco, понизил цену на 6 долларов для покупателей из Азии.
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Тянем-потянем
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияКувейтИракВ мире
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