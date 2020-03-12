Путин не планирует пока контактов с ОАЭ и Саудовской Аравией по нефти

"Пока контактов не запланировано. Вместе с тем в случае необходимости они будут осуществлены незамедлительно, тем более для этого существуют (возможности - ред.), мы имеем очень тесные конструктивные взаимоотношения с упомянутыми странами", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент России провести контакты с ОАЭ, Саудовской Аравией, Кувейтом и Ираком по ситуации на нефтяном рынке.