Презентация доклада о международном опыте изменения конституции

Участники:
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;
- сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль", член СПЧ Александр БРОД;
- исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена БУЛГАКОВА;
- представители научно-экспертного сообщества.
Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" представит информационно-аналитический доклад, подготовленный экспертами на основе изучения международного опыта подготовки и проведения голосований по вопросам внесения изменений в основные законы зарубежных стран.
Приглашенные эксперты и участники ассоциации обсудят процедуры внесения поправок, уполномоченные органы, формулировки вопросов, особенности процедуры, порог явки при вынесении вопросов на общенациональное голосование. Будут проанализированы международные акты, имеющие рекомендательный характер по процедурам, связанным с внесением изменений в основной закон государства.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;
- сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль", член СПЧ Александр БРОД;
- исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена БУЛГАКОВА;
- представители научно-экспертного сообщества.
Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" представит информационно-аналитический доклад, подготовленный экспертами на основе изучения международного опыта подготовки и проведения голосований по вопросам внесения изменений в основные законы зарубежных стран.
Приглашенные эксперты и участники ассоциации обсудят процедуры внесения поправок, уполномоченные органы, формулировки вопросов, особенности процедуры, порог явки при вынесении вопросов на общенациональное голосование. Будут проанализированы международные акты, имеющие рекомендательный характер по процедурам, связанным с внесением изменений в основной закон государства.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/