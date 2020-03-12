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Презентация доклада о международном опыте изменения конституции
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РИА Новости

Презентация доклада о международном опыте изменения конституции

12:31 12.03.2020 (обновлено: 12:35 12.03.2020)
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17 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" о международном опыте изменения конституции.
Участники:
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;
- сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль", член СПЧ Александр БРОД;
- исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена БУЛГАКОВА;
- представители научно-экспертного сообщества.

Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" представит информационно-аналитический доклад, подготовленный экспертами на основе изучения международного опыта подготовки и проведения голосований по вопросам внесения изменений в основные законы зарубежных стран.
Приглашенные эксперты и участники ассоциации обсудят процедуры внесения поправок, уполномоченные органы, формулировки вопросов, особенности процедуры, порог явки при вынесении вопросов на общенациональное голосование. Будут проанализированы международные акты, имеющие рекомендательный характер по процедурам, связанным с внесением изменений в основной закон государства.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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