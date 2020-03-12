МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет два телефонных разговора и встретится с министром просвещения Сергеем Кравцовым, с которым обсудит развитие школьного образования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Проведет два телефонных разговора... Сегодня президент также позанимается делами школьного образования. У него будет на докладе министр просвещения Сергей Кравцов", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что сегодня президент сосредоточится в работе на внутренней повестке.