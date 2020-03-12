В Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.
Президент США Дональд Трамп ранее в четверг объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней из-за коронавируса.
"Вы знаете, что ограничения определенные уже реализуются, вынужденные и временные. Решения о введении новых ограничений принимает оперативный штаб, который действует в правительстве. Наблюдаем за их решением", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия также запрещать въезд из Европы.
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