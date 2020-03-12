В Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы

"Вы знаете, что ограничения определенные уже реализуются, вынужденные и временные. Решения о введении новых ограничений принимает оперативный штаб, который действует в правительстве. Наблюдаем за их решением", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия также запрещать въезд из Европы.