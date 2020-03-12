Кремль не обсуждал с Трампом ситуацию на энергорынке

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кремль не контактировал с президентом США Дональдом Трампом и не обсуждал ситуацию на энергорынке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщила газета Politico со ссылкой на неназванные источники, президент США общался с российскими представителями на фоне сложившейся ситуации на нефтяном рынке. Имена российских чиновников, а также дата их разговора с Трампом в статье не указываются. При этом Politico отмечает, что представители из РФ, о которых идет речь, являются "близкими к российскому президенту Владимиру Путину". Белый дом не подтверждает информацию о переговорах.
"Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.