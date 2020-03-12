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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T12:44+0300
https://ria.ru/20200312/1568482482.html
Кремль не обсуждал с Трампом ситуацию на энергорынке
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185724_0:73:3028:1776_1036x0_80_0_0_804598cf289cacd8114969997563414a.jpg
РИА Новости

Кремль не обсуждал с Трампом ситуацию на энергорынке

12:32 12.03.2020 (обновлено: 12:44 12.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кремль не контактировал с президентом США Дональдом Трампом и не обсуждал ситуацию на энергорынке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщила газета Politico со ссылкой на неназванные источники, президент США общался с российскими представителями на фоне сложившейся ситуации на нефтяном рынке. Имена российских чиновников, а также дата их разговора с Трампом в статье не указываются. При этом Politico отмечает, что представители из РФ, о которых идет речь, являются "близкими к российскому президенту Владимиру Путину". Белый дом не подтверждает информацию о переговорах.
"Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
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