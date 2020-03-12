Во Французской Полинезии выявили первый случай заражения коронавирусом

Президент отметил, что депутат вернулась в Полинезию из материковой Франции 7 марта. До возвращения на острова она показывалась врачу, но тот не обнаружил симптомов болезни. Однако во Франции она участвовала в заседании комиссии французского парламента вместе с министром культуры республики Франком Риестром, у которого ранее выявили коронавирус.

"У (депутата – ред.) Мэны Саж положительный результат теста, но нет внешних симптомов болезни. Сегодня утром я ей позвонил. Она чувствует себя хорошо и находится дома в изоляции", - отметил глава территории. Текст его речи размещен на сайте офиса президента.

Местные власти начали отслеживание контактов заболевшей и рекомендовали жителям "избегать поездок за пределы" островной территории.

По последним данным, число зараженных коронавирусом во Франции приблизилось к 2,3 тысячи, число жертв достигло 48.