Киев де-факто начинает признавать власти Донбасса, считает эксперт

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российский эксперт, заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин считает, что договор о механизме прямых консультаций между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом указывает на движение в сторону признания украинским руководством донбасских властей, при этом если Киев продолжит настаивать на ревизии минских соглашений, то значительно сдвинуть ситуацию по урегулированию не получится.
Ранее глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила, что по итогам очередного заседания контактной группы в Минске по Донбассу переговорщики условились о создании нового органа для выработки решений по политическому урегулированию конфликта, в рамках которого будет осуществляться прямой диалог между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом.
"Хорошо, что они будут взаимодействовать с представителями Донбасса, хотя минская группа работала в том же режиме. Контакты у них были. Другое дело, как я понимаю, теперь произойдет повышение уровня взаимодействия со стороны Киева", - сказал РИА Новости эксперт, напомнив при этом, что со стороны Донбасса был всегда высокий уровень представительств при переговорах с Киевом.
Собеседник агентства также отметил, что движения к урегулированию ситуации можно ожидать только в том случае, если Киев при обсуждении с представителями Донбасса не будет настаивать на принципиальной ревизии минских соглашений. "Если Киев станет добиваться их ревизии... то толку от этого (механизма) не будет", - выразил уверенность Жарихин.
Эксперт также отметил, что договоренность о механизме прямых консультаций между сторонами говорит о появлении де-факто частичного признания властей Донбасса со стороны Киева. "Официально они (руководство Киева), конечно, признавать (власти Донбасса) не будут. Но они вышли на более высокий уровень - со стороны Киева теперь будет взаимодействие на более высоком уровне с представителями Донбасса. Какое-то движение есть (в сторону признания Киевом властей Донбасса - ред.), но сказать, что они полностью признали, будет преувеличением", - пояснил эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian заявил, что если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров с Москвой.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения