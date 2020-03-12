Киев де-факто начинает признавать власти Донбасса, считает эксперт

"Хорошо, что они будут взаимодействовать с представителями Донбасса, хотя минская группа работала в том же режиме. Контакты у них были. Другое дело, как я понимаю, теперь произойдет повышение уровня взаимодействия со стороны Киева", - сказал РИА Новости эксперт, напомнив при этом, что со стороны Донбасса был всегда высокий уровень представительств при переговорах с Киевом.

Собеседник агентства также отметил, что движения к урегулированию ситуации можно ожидать только в том случае, если Киев при обсуждении с представителями Донбасса не будет настаивать на принципиальной ревизии минских соглашений. "Если Киев станет добиваться их ревизии... то толку от этого (механизма) не будет", - выразил уверенность Жарихин.

Эксперт также отметил, что договоренность о механизме прямых консультаций между сторонами говорит о появлении де-факто частичного признания властей Донбасса со стороны Киева. "Официально они (руководство Киева), конечно, признавать (власти Донбасса) не будут. Но они вышли на более высокий уровень - со стороны Киева теперь будет взаимодействие на более высоком уровне с представителями Донбасса. Какое-то движение есть (в сторону признания Киевом властей Донбасса - ред.), но сказать, что они полностью признали, будет преувеличением", - пояснил эксперт.