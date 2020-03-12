В Калининградской области депутаты поддержали поправки в Конституцию

В среду закон был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

"За поправки проголосовали 33 депутата, трое — против", - сообщили в думе, отметив, что против проголосовали представители КПРФ и "Патриотов России".

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.