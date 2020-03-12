Аналитики допустили дальнейший рост курса доллара

"Главной темой для рынков остается коронавирус и падение цены нефти. ВОЗ объявила глобальную пандемию, а США запретили на месяц полеты из Европы, исключая авиасообщение с Великобританией. На этом фоне нефть заметно просела, а рынки акций испытывают очередной шок. В целом препятствий для движения рубля в диапазон 75-80 нет, кроме продажи валюты Центробанком РФ", - говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.