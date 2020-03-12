Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T12:22+0300
https://ria.ru/20200312/1568481658.html
Аналитики допустили дальнейший рост курса доллара
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568472202_0:0:3085:1735_1036x0_80_0_0_e1ae7d09054d0a6ced6b3fd301fae256.jpg
РИА Новости

Аналитики допустили дальнейший рост курса доллара

12:22 12.03.2020
7942
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабло с символом доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символом доллара на обменном пункте в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Рубль подвергся с утра сильному давлению после объявления пандемии коронавируса, на фоне бегства инвесторов из рисковых активов препятствий для дальнейшего обвала рубля в район 75-80 рублей к доллару нет, кроме продажи валюты Банком России, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
Курс доллара расчетами "завтра" к 11.34 мск рос на 1,65 рубля – до 74,6 рубля. В ходе торгов доллар уже поднимался до 74,34 рубля, следует из данных торгов Московской биржи. Евро дорожает на 1,85 рубля, до 84,0 рубля.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Вчера, 11:09Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Мишустин заверил, что накопленных ресурсов бюджета хватит на много лет

"Главной темой для рынков остается коронавирус и падение цены нефти. ВОЗ объявила глобальную пандемию, а США запретили на месяц полеты из Европы, исключая авиасообщение с Великобританией. На этом фоне нефть заметно просела, а рынки акций испытывают очередной шок. В целом препятствий для движения рубля в диапазон 75-80 нет, кроме продажи валюты Центробанком РФ", - говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Дальнейшее развитие ситуации будет определяться масштабами роста рыночного страха, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Вчера, 08:00
Экстренные меры: как рубль будут спасать от обвала
"В случае дальнейшего снижения нефтяных цен к отметкам 30 долларов за баррель Brent и начала исхода иностранного капитала из российского долга рублевые рынки, как и курс рубля, могут усилить снижение. На наш взгляд, рубль продолжит демонстрировать склонность к ослаблению и может опуститься ниже отметки 75. Некоторое стабилизирующее воздействие на рублевые активы может оказать усиление мер поддержки со стороны ЦБ РФ", - считает он.
В то же время Кочетков замечает, что на уровнях 75-80 рублей за доллар уже повышается инфляционное влияние слишком слабого рубля, а также создаются риски существенного снижения доходов населения. "Поэтому можно ожидать, что российский регулятор начнет принимать дополнительные меры", - считает он.
7305014
Обсудить 4
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Табло курса обмена валют в Москве
Курс доллара вырос на 2,55 рубля, евро — на 2,63
Табло с символом доллара на обменном пункте в Москве
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Банкноты номиналом один доллар США
Курс доллара поднялся до 75 рублей
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25
Аптека
Названы медицинские товары, которые подорожают из-за ослабления рубля
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Экстренные меры: как рубль будут спасать от обвала
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американский экономист предрек новый мировой финансовый кризис
Табло курса обмена доллара к рублю в Москве
Экономист объяснил причину падения курса рубля
Банкноты номиналом 1 доллар США
Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,03 рубля
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Табло пункта обмена валют в Москве
Курс доллара достиг 73 рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
00:07Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
23:55В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
23:50Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом
23:49Little Big представила песню для Евровидения
Лента новостейМолния