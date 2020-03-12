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2020-03-12T12:28+0300
https://ria.ru/20200312/1568481625.html
ООН заявила о гибели 3350 мирных жителей с начала конфликта в Донбассе
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РИА Новости

ООН заявила о гибели 3350 мирных жителей с начала конфликта в Донбассе

12:22 12.03.2020 (обновлено: 12:28 12.03.2020)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель 3350 мирных жителей в Донбассе с начала конфликта, более 7 тысяч получили ранения, заявила в четверг глава миссии Матильда Богнер.
"С начала конфликта общее число гражданских, которые погибли из-за конфликта, составляет по меньшей мере 3350 человек, еще более 7 тысяч получили ранения", - сказала Богнер на брифинге.
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По ее словам, за отчетный период миссии - с 16 ноября по 15 февраля - была зафиксирована гибель двух мирных жителей в Донбассе, еще 17 человек получили ранения, а это на 55% меньше, чем за предыдущие три месяца.
Богнер отметила, что в 2019 году число жертв среди мирного населения в Донбассе было самым низким за весь период конфликта, погибли 27 человек и 140 получили ранения.
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