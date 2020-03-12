ООН заявила о гибели 3350 мирных жителей с начала конфликта в Донбассе

"С начала конфликта общее число гражданских, которые погибли из-за конфликта, составляет по меньшей мере 3350 человек, еще более 7 тысяч получили ранения", - сказала Богнер на брифинге.
По ее словам, за отчетный период миссии - с 16 ноября по 15 февраля - была зафиксирована гибель двух мирных жителей в Донбассе, еще 17 человек получили ранения, а это на 55% меньше, чем за предыдущие три месяца.
Богнер отметила, что в 2019 году число жертв среди мирного населения в Донбассе было самым низким за весь период конфликта, погибли 27 человек и 140 получили ранения.