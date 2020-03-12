ООН заявила о гибели 3350 мирных жителей с начала конфликта в Донбассе

КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Миссия Миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель 3350 мирных жителей в Донбассе с начала конфликта, более 7 тысяч получили ранения, заявила в четверг глава миссии Матильда Богнер.

"С начала конфликта общее число гражданских, которые погибли из-за конфликта, составляет по меньшей мере 3350 человек, еще более 7 тысяч получили ранения", - сказала Богнер на брифинге.

По ее словам, за отчетный период миссии - с 16 ноября по 15 февраля - была зафиксирована гибель двух мирных жителей в Донбассе, еще 17 человек получили ранения, а это на 55% меньше, чем за предыдущие три месяца.