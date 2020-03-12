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Иран запросил у МВФ пять миллиардов долларов из-за коронавируса
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РИА Новости

Иран запросил у МВФ пять миллиардов долларов из-за коронавируса

12:21 12.03.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 12 мар – РИА Новости. Власти Ирана обратились в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой предоставить 5 миллиардов долларов из-за вспышки коронавируса, сообщил глава Абдольнасер Хеммати.
"Шестого марта я написал письмо главе МВФ Кристалине Георгиевой, запросив задействовать инструмент быстрого финансирования на сумму примерно 5 миллиардов долларов с учетом масштабного распространения коронавируса в нашей стране и необходимости дальнейших серьезных мер в профилактике, а также противодействии экономическим последствиям (вспышки коронавируса)", - написал Хаммати в Instagram.
Информацию об обращении центробанка Ирана к МВФ подтвердил и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.
Ранее группа Всемирного банка (Международный валютный фонд и Всемирный банк) сообщили о готовности поддержать страны, экономику которых затронули последствия вспышки коронавируса.
На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, зафиксировано 9 тысяч случаев заболевания, 354 – со смертельным исходом, более 2,9 тысячи человек выздоровели.
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