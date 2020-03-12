Иран запросил у МВФ пять миллиардов долларов из-за коронавируса

Ранее группа Всемирного банка (Международный валютный фонд и Всемирный банк) сообщили о готовности поддержать страны, экономику которых затронули последствия вспышки коронавируса.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, зафиксировано 9 тысяч случаев заболевания, 354 – со смертельным исходом, более 2,9 тысячи человек выздоровели.