Мособлдума поддержала закон о поправке в Конституцию

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

"Рассмотрев закон о поправке к Конституции РФ..., Московская областная дума постановила одобрить (закон - ред.)", - сказал глава регионального парламента Игорь Брынцалов

Он подчеркнул, что голосование за внесение изменений в Конституцию РФ - историческое для государства событие. "Самое главное, они нацелены на то, чтобы власть была в ответе за достижение результатов", - заключил Брынцалов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.