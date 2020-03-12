Мособлдума поддержала закон о поправке в Конституцию

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
"Рассмотрев закон о поправке к Конституции РФ..., Московская областная дума постановила одобрить (закон - ред.)", - сказал глава регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он подчеркнул, что голосование за внесение изменений в Конституцию РФ - историческое для государства событие. "Самое главное, они нацелены на то, чтобы власть была в ответе за достижение результатов", - заключил Брынцалов.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ планируется провести 22 апреля, этот день будет нерабочим.