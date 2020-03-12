Московские службы перешли на усиленный режим работы из-за ветра

"По данным синоптиков, завтра в столице ожидается ветер порывами до 19-24 м/с. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - сказал Бирюков.