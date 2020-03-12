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Московские службы перешли на усиленный режим работы из-за ветра
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РИА Новости

Московские службы перешли на усиленный режим работы из-за ветра

12:14 12.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина катается на велосипеде на Поклонной горе
Мужчина катается на велосипеде на Поклонной горе
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым в пятницу усилением ветра в Москве до 24 метров в секунду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По данным синоптиков, завтра в столице ожидается ветер порывами до 19-24 м/с. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
"Резервные мощности переведены в режим повышенной готовности, во всех префектурах созданы мобильные группы оперативного реагирования для ликвидации возможных нештатных ситуаций", - отметил он.
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